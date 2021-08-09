Путин дал поручения по учебным заведениям, льготной ипотеке и здравоохранению

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам прошедшего в июле заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Среди них - полная отмена третьей смены в школах, стопроцентная доступность детских садов и поддержка малообеспеченных граждан.

- До 1 октября необходимо утвердить Единый план по достижению национальных целей развития. В него будут включены стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития.

- Правительство должно регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку "в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста".

- К 2023/2024 учебному году в РФ не должно остаться третьих смен в школах. Также правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено обеспечить скорость бесперебойного доступа к интернету для всех школ.

- Президент распорядился до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность детских садов.

- По поручению президента до 2026 проведут капитальный ремонт более 7300 зданий учебных заведений, из них не меньше трех тысяч - в 2022-2023 годах.

- Поставлена задача выйти на положительную динамику численности населения по итогам 2024 года и достичь показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет по итогам 2025 года.

- С 2022 года должно начаться комплексное обновление общественного транспорта в России.

- Правительству необходимо привлечь россиян к модернизации первичного звена здравоохранения "для разрешения организационных и иных проблем, вызывающих недовольство граждан доступностью и качеством медицинской помощи".

Капремонт до 2026 года ждет более 7300 зданий учебных заведений

- Правительство и ЦБ должны проработать льготную ипотеку на строительство частных домов, "предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов".

- К концу 2023 года необходимо убрать свалки в городах - участниках проекта "Чистая страна". Полпредам президента поручено контролировать выполнение региональными властями мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах указанных городов.

- Региональные власти должны ускориться с предоставлением заявок на получение бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов.

- Правительству России предстоит согласовать целевые показатели развития сетей связи LTE в малых населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог.