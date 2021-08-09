Путин дал указания на случай новых антиковидных ограничений

До сентября президент поручил доложить об обеспечении координации действий федеральных и региональных властей в случае принятия на уровне регионов решений о введении дополнительных ограничительных мер в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом. Далее нужно докладывать по этой теме раз в квартал.

Президент также поручил своим полпредам совместно с главами регионов обеспечить координацию федеральных и региональных органов власти по своевременной доставке вакцин от производителей до медицинских организаций (пунктов вакцинации) и организовать ежесуточный мониторинг доставки. Доклад нужно сделать до 10 августа, а затем - раз в месяц.

Такие указания Владимир Путин дал по итогам совещания с членами правительства.

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