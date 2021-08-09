Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров

Владимир Путин поручил правительству совместно с руководством Карелии, Якутии и Челябинской области до осени принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшим в результате природных пожаров в этом году.

"Включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья", - говорится в перечне поручений, который подписал Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства.

Срок выполнения - 1 сентября.