Путин поручил Управлению по приграничному сотрудничеству новые функции

Управление Кремля по приграничному сотрудничеству получило новые функции. Теперь, кроме взаимодействия с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, оно будет заниматься всем европейским направлением. Такой указ подписал Владимир Путин.

Основные задачи - обеспечение деятельности президента по вопросам приграничного сотрудничества на европейском направлении, координация деятельности федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по вопросам, относящимся к ведению Управления, говорится в документе. Ранее эта структура могла заниматься вопросами взаимодействия с иными (кроме Абхазии, Южной Осетии и Украины) сопредельными государствами только по поручению президента.

Среди других функций - сбор и анализ информации, необходимой для разработки и реализации проектов и программ в области приграничного сотрудничества на европейском направлении, участие в подготовке предложений по совершенствованию деятельности по реализации проектов и программ содействия международному развитию в экономической, политической и гуманитарной сферах.