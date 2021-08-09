Путин поручил выделить дополнительные средства на тушение пожаров в России

Президент поручил до 1 сентября выделить из резервного фонда правительства средства на тушение лесных пожаров и технику для этого.

Речь идет о дополнительных бюджетных ассигнованиях на мероприятия по тушению лесных пожаров в регионах и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиапатрулирования, а также на обеспечение регионов лесопожарной техникой и оборудованием.

До октября кабмин должен принять решения по созданию на Дальнем Востоке межрегионального центра авиационной охраны лесов от пожаров. И вместе с МЧС до сентября оценить обеспеченность регионов со сложной лесопожарной обстановкой тяжелой техникой для наземного тушения пожаров. При необходимости - обеспечить дополнительные поставки.

Правительству совместно с Минобороны поручено оценить необходимость дополнительного привлечения сил и средств военного ведомства к ликвидации природных пожаров в регионах со сложной лесопожарной обстановкой и принять решения до 15 августа.