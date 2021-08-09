Путин предложил создать спецструктуру в ООН по борьбе с морской преступностью

Подумать о создании специальной структуры в рамках ООН, которая занималась бы вопросами борьбы с морской преступностью в разных регионах, предложил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на дебатах высокого уровня в Совбезе ООН.

"Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам", - констатировал Владимир Путин. "Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", - подчеркнул он.

Россия готова делиться опытом антитеррористических операций, профилактики и предупреждения преступности, выявления и нейтрализации бандформирований, в том числе и на морских пространствах, заверил президент. И было бы полезно на регулярной основе обмениваться наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море, считает он.

"В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах", - предложил Путин. Эта структура опиралась бы на поддержку государств ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес.

Россия привержена общим задачам борьбы с преступностью на море во всех ее формах и проявлениях, заверил президент. "Мы готовы и дальше содействовать развитию равноправного международного взаимодействия по данной тематике", - заключил он.