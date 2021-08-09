Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве"

В России появился новый орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве". Такой указ подписал президент Владимир Путин.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Награды учреждены для "дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ", говорится в документе.
Орденом и медалью могут быть награждены как граждане России, так и иностранцы. Знак ордена будет выполнен из серебра с эмалью, а медали - из серебра с позолотой.
Указ опубликован на сайте Кремля.