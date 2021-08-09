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09.08.2021 16:12
Рубрика: Культура

Археологи узнали, как был разрушен родной город библейского Голиафа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Израиле археологи провели раскопки в Гате, который ранее был идентифицирован в качестве родного города библейского гиганта Голиафа. Ученым удалось установить место прорыва крепостной стены, благодаря которому около 2800 лет назад арамеи взяли и разрушили этот город.

Фото: Dafna Gazit Israel Antiquities Authority
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Как сообщает Haaretz, это был тот редкий случай, когда археологи очень надеялись ничего не найти в ходе своих раскопок. Дело в том, что ранее были раскопаны руины филистимского города Гат и найдены следы вторжения.

Исследователям удалось установить, что Гат, сегодня известный под названием Телль-эс-Сафи, был одним из главных городов-государств филистимлян. Это была очень мощная крепость. Около 830 года до нашей эры Гат был взят и разрушен войсками арамейского царя Азаила. Это событие описывается в Библии. Скорее всего, оно действительно произошло почти три тысячелетия назад.

"Существует множество археологических свидетельств осады и разрушения внутри и за пределами города соответственно", - объясняет Арен Мейр, профессор археологии из Университета Бар-Илан.

Не так давно ученым также удалось выяснить, что Гат был родным городом библейского гиганта Голиафа, воина, сразившегося с Давидом. До сих пор исследователям не удавалось найти следов того места, где арамеи прорвали мощную оборону филистимлян.

Именно этим и занялись археологи текущим летом. Сначала они определили наиболее подходящее для раскопок место. Известно, что стены и ворота Гата были очень мощными и высокими. Кстати, этим исследователи объясняют миф о Голиафе. Есть мнение, что такой воин если и существовал, то не был гигантом, описанным в Библии. Скорее, это была метафора, описывающая мощь и величие крепостных стен.

Минувшей весной археологи обнаружили оружие и другие следы осады. После этого раскопки были проведены в районе так называемых "водных ворот". Это был узкий проход, которым горожане пользовались, чтобы пройти к колодцу и небольшому сезонному ручью, протекавшему за пределами Гата. Ученые предположили, что это было наиболее уязвимое место для прорыва.

"Поскольку это была самая нижняя часть города и здесь располагалась точка доступа к основному источнику воды, логично предположить, что именно тут и произошло вторжение", - говорит Мейр.

Как и весь город, "водные ворота" были защищены стенами толщиной более трех метров. Предыдущие раскопки показали, что стены из сырцового кирпича стояли на массивном каменном фундаменте и были построены в XI или X веке до нашей эры. Вероятно, они были дополнительно укреплены незадолго до разрушения Гата. Словом, горожане явно боялись и ожидали нападения царя Азаила.

Летние раскопки показали, что в районе "водных ворот" мощные укрепления внезапно прерываются, и этот разрыв составляет около 10 метров. Удивительно, но именно пустоту, разрыв в этом месте и ожидали увидеть ученые.

Фото: Municipal administration Saint-Leonard
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"Здесь нет фундамента, нет кирпичных стен, как будто кто-то очень много трудился, чтобы что-то разобрать, - говорит Мэйр. - Конечно, это всего лишь наше предположение, которое мы пока не можем полностью доказать, но это достоверное предположение".

Гат занимал площадь около 50 гектаров, стоял на ключевых торговых маршрутах и когда-то был одним из крупнейших и самых процветающих городов Леванта. Его население превышало 10 тысяч человек. Вероятно, именно богатство города и привлекло внимание Азаила.

Во второй половине девятого века до нашей эры он правил Арамейским царством со столицей в Дамаске. Основываясь на библейских текстах, исследователи установили, что на короткое время он превратил свое царство в небольшую империю, захватив южный Левант и победив царей Иудеи и филистимлян.

Библия рассказывает, что после взятия Гата царь Азаил повернул свои войска и повел их на Иерусалим, столицу Иудеи. Однако город был спасен, так как его жителям удалось откупиться от завоевателя сокровищами из храма. Впрочем, внебиблейских подтверждений этой истории нет, а вот то, что Гат был разрушен Азаилом почти полностью, доказано археологическими находками.

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