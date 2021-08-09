Депутаты Воронежской облдумы получили около двух тысяч обращений

Острые проблемы социальной сферы, ЖКХ и экономики подняли жители региона в обращениях к парламентариям. За второй квартал 2021 года в Воронежскую облдуму поступило 1841 заявление от граждан - по почте, интернету и в ходе личных приемов.

Из-за "антиковидных" мер обращения принимались, как правило, в дистанционном формате. В июне депутаты смогли провести серию очных встреч с избирателями.

Треть вопросов касалась социальной сферы. Каждый шестой был связан с проблемами жилищно-коммунального хозяйства. Столько же обращений имело отношение к нарушениям законов и охране правопорядка. Десятая часть затрагивала проблемы экономики. Также воронежцев волновали вопросы финансовой сферы и работа местных властей. Некоторые посетители выступили с предложениями по совершенствованию законодательства.

Во втором квартале прошли тематические недели приемов. Граждане смогли получить разъяснения по вопросам материнства и детства, летнего отдыха и туризма, работы дачных и садоводческих товариществ.

- Те вызовы, с которыми пришлось столкнуться в последнее время всему миру, показали нам, как важно каждому человеку быть уверенным в том, что ему есть на кого опереться в трудной ситуации. Наша задача как депутатов заключается не только в законотворческой работе. Мы должны оказывать адресную помощь избирателям. Она зачастую не связана с материальной поддержкой. Многим людям, приходящим на прием, нужен совет или юридическая консультация. Количество вопросов, решенных положительно, показывает эффективность работы приемных. Ряд обращений ложится в основу законопроектов, - отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Обращения к депутатам можно направить почтой (по адресу 394018, Воронеж, ул. Кирова, 2) или в электронном виде - через приемную на сайте регионального парламента. При этом необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулировать вопросы четко и корректно. Для получения устных разъяснений можно позвонить по телефону приемной граждан - 8 (473) 277-93-13. Письменный ответ на вопросы направляют заявителям в установленный законом срок.