В Ярославле научились быстро и недорого контролировать качество смесей

Смеси, как правило, производятся в аппаратах непрерывного действия, не предполагающих паузы в работе для загрузки и выгрузки материалов. Однако контактные методы оценки качества продукции не только требуют остановок в работе, но также, по мнению ученых, очень трудоемки и дороги. Как и известные бесконтактные методы: замеры дифракционных пиков рентгеновского излучения, интенсивности флуоресценции проб, ЯМР-спектроскопия.

Ярославские ученые разработали простой бесконтактный метод определения однородности сыпучих смесей, который, по их мнению, обеспечит заметное снижение стоимости производства и увеличит его скорость.

Со слов ассистента кафедры "Теоретическая и прикладная механика" Сергея Черпицкого, новая технология основана на цифровом анализе фотографий сечения смеси. Снимки обрабатываются специальной программой, определяющей концентрации ключевых компонентов.

Непосредственно внутри смесителя устанавливаются прозрачные поперечные перегородки, через которые и получают фотоизображения смеси. Такой подход позволяет вести анализ веществ непрерывно, в реальном времени, не нарушая их структуру.

Авторы разработки уверены, что предложенный ими метод позволяет быстро оценить качество продукта, избежать простоев оборудования и дает возможность оперативно корректировать параметры обработки. Что существенно снижает долю брака и для многих типов производств позволит поднять прибыль примерно на 15 процентов.