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09.08.2021 17:06
Рубрика: Власть

Минобрнауки России на форуме "Армия-2021"

Фото: пресс-служба форума "Армия" Фото: пресс-служба форума "Армия"
Фото: пресс-служба форума "Армия"

В 2021 году Минобрнауки России примет активное участие в работе VII Международного военно-технического форума "Армия-2021" с целью формирования и устойчивого функционирования сети университетов-лидеров, входящих в глобальные рейтинги, реализующих прорывные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые могут быть успешно реализованы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В работе примут участие 25 университетов и институтов РАН, среди которых "Уфимский государственный авиационный технический университет", НИТУ "МИСиС", "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", "Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, Национальный исследовательский университет ИТМО.

На стенде Минобрнауки России 4D1-2 в павильоне D будут представлены результаты инновационных проектов, реализованных в институтах, такие как квантовый генератор случайных чисел, обеспечивающий 1000 кратное превосходство в скорости над классическими ГСЧ, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат ТНПА TurtleROV2 с максимальной рабочей глубиной 400 м, криомедная электрическая машина с интеллектуальной системой для управления авиационным двигателем, самоходный тепловой дефектоскоп для выявления скрытых дефектов в плоских авиационных панелях большой площади, мобильные малогабаритные средства заправки разгонных блоков и космических аппаратов ракет космического назначения на базе прецизионных весоизмерительных устройств, оснащенных автоматическим рабочим местом оператора, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Балтиец", электронасосный агрегат гидравлических систем ракетно-космической и авиационной техники с системой управления, реализующей диагностику и прогнозирование технического состояние электронасосного агрегата с помощью искусственного интеллекта.

Для поиска возможных применений представленной экспозиции для нужд Вооружённых Сил Российской Федерации приглашаем посетить стенд Минобрнауки России и принять участие в деловой программе стенда по следующим направлениям:

- передовые цифровые производственные технологии,

- роботизированные системы,

- новые материалы и способы конструирования,

- системы обработки больших объемов данных, машинного обучения, искусственного интеллекта и информационной безопасности

Власть Безопасность Армия Правительство Минобрнауки Форум "Армия-2021"

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