Новая рабочая неделя в Москве начнется с 29-градусной жары

Девятого августа на погоду в столице России начнет влиять гребень антициклона. Будет жарко и без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов. Ветер при этом слабый. Атмосферное давление выше нормы - 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60 процентов. В дневные часы в воздухе может ощущаться нехватка кислорода.

"Температура воздуха в понедельник превысит климатическую норму на 5 градусов, это будет один из последних жарких дней на этой неделе, уже во вторник не выше +27 и начнутся дожди, к среде похолодает до +25", - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Кстати, максимальная температура воздуха 9 августа была зафиксирована в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до +35,6 градуса.