Операторы столичной "Системы-112" приняли более 2,7 млн вызовов в этом году

Операторы столичной "Системы-112" за семь месяцев 2021 года приняли свыше 2,7 миллиона вызовов, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день "Система-112" превратилась в эффективную структуру, работа которой востребована жителями и крайне важна для полноценного функционирования города, - отметил Петр Бирюков. - Число вызовов с каждым годом увеличивается, поэтому сегодня в смену выходят 65 операторов, которые ежесуточно обрабатывают около 13 тысяч звонков".

Он рассказал, что чаще всего москвичи вызывали по номеру "112" скорую помощь и полицию. Более 400 тысяч звонков были связаны с вопросами консультационно-справочного характера.

"Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован, - подчеркнул Петр Бирюков. - Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 226 экстренными и аварийными службами города, "Системами-112" Московской и Калужской областей.

В минувшем году была проведена большая работа по подключению к "Системе-112" всех операторов связи, теперь их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика.