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09.08.2021 09:26
Рубрика: Общество

Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

Текст: Максим Милославский

С 9 августа павильоны "Здоровая Москва" возобновляют профилактические обследования для всех желающих. Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев
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Напомним, в этом году павильоны открылись 11 мая. За полтора месяца работы здоровье проверили 120 тысяч москвичей. Однако из-за роста заболеваемости в июне павильоны временно перепрофилировались в пункты массовой вакцинации. "Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт, - написал Собянин. - Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей". Вакцинация в павильонах продолжится.

Особый акцент в этот раз будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесенного COVID-19. Переболевшим москвичам рекомендуется пройти пять дополнительных исследований: спирометрию, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера, тест с 6-минутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких (при жалобах на одышку или отеки) и рентгенографию органов грудной клетки.

Обследование в павильонах проводится бесплатно. Нужно лишь показать московский полис ОМС или быть прикрепленным к поликлинике. Результаты появятся в электронной медкарте.

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