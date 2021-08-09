Под Тулой задержали мужчину, угрожавшего медикам топором

В Тульской области полиция при поддержке бойцов Росгвардии задержала агрессивного пациента, сообщил руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

ЧП произошло в деревне Протасово Дубенского района. В полицию обратились родственники мужчины, который вел себя неадекватно. Они вызвали бригаду скорой помощи, чтобы его госпитализировали. Но тот ехать в медучреждение отказывался и бросался на медиков с топором.

Сотрудники полиции сделали два предупредительных выстрела в воздух. Но это никак не повлияло на нападавшего. Более того, он заперся в доме, продолжая уже оттуда угрожать и родне, и стражам порядка, и медикам. При поддержке бойцов Росгвардии полицейским удалось задержать мужчину.

Пострадавших в результате инцидента нет. Детали происшедшего выясняются. Оценку случившемуся даст следствие.