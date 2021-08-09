Полярник из Москвы: Я доверяю дистанционному электронному голосованию

Москвич Александр Шерстобитов работает инженером по радиационной безопасности на атомном контейнеровозе "Севморпуть". Он сообщил, что голосовать на сентябрьских выборах намерен с помощью электронного дистанционного голосования.

В эфире телеканала "Москва 24" Шерстобитов рассказал: "Я работаю в море и хочу, чтобы мой голос был услышан. В условиях командировки и пандемии электронное голосование - наиболее удобный для меня метод. Он расширяет круг людей, которые могут свободно проголосовать. Я доверяю этому голосованию так же, как и прямому очному методу, но при условии, если есть прямой технологический контроль голосования".

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве регистрация на дистанционное электронное голосование открыта со 2 августа.