Пострадавшая при стрельбе под Тулой находится в тяжелом состоянии

Женщина из деревни Панарино Щекинского района Тульской области, попавшая в облбольницу с пулевым ранением вечером 8 августа, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Стрельбу в деревне открыл местный житель 1952 года рождения. По данным управления Следственного комитета Тульской области, пьяный мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю односельчанку, которая шла по улице с дочерью на руках. От ранения в голову девочка скончалась, ей было 2,5 года.

"Мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.