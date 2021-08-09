"РГ" узнала подробности экстрадиции из Германии беглого подмосковного чиновника

Корреспонденты "РГ" узнали интересные подробности уголовного дела и выдачи из Германии на родину чиновника Чеховского района Подмосковья Игоря Грыжанова. Следственный комитет РФ обвинил его в многомиллионных земельных аферах.

Германия, когда отдавала беглеца, заявила о нескольких условиях, без соблюдения которых Грыжанова могли и не выдать России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Генпрокуратуре, выдача Грыжанова осложнялась большим объемом гарантий, которые запрашивала германская сторона, необходимых для принятия положительного решения о его выдаче. Речь шла в том числе о гарантиях соблюдения его прав "при осуществлении уголовного преследования и содержания под стражей, отбывания наказания на территории РФ, а также мониторинга германской стороной соблюдения этих гарантий". В итоге благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Германии 21 июля германской стороной было принято решение о выдаче Грыжанова в Россию.

По версии следствия, Игорь Грыжанов и другие фигуранты с 2004-го по 2016 год внесли в межевые документы заведомо ложные сведения для незаконного приобретения права собственности на земельные участки в Чеховском районе Подмосковья. Кроме этого, идя навстречу пожеланиям отдельных не бедных коммерсантов, ими были изготовлены и переданы для регистрации в Росреестре и Кадастровой палате подложные правоустанавливающие документы на три земельных участка общей площадью более 7900 га.

Кроме того, они также незаконно приобрели права на земли лесного и водного фонда на сумму почти в 60 миллионов рублей. На основании липовых документов были совершены регистрационные действия, в результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 560 млн рублей.

Но когда аферами занялось Главное следственное управление СК РФ по Московской области, выяснилось, что чиновник ударился в бега. Следователи предположили, что тот мог выехать за границу. Поэтому в феврале 2019 года он был объявлен в международный розыск. Спустя месяц суд заочно избрал Грыжанову меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мошенниками были изготовлены и переданы в Росреестр и кадастр подложные правоустанавливающие документы на три больших земельных участка. Общей площадью более 7900 га

В августе 2020 года бывшего чиновника, который с 2000-го по 2010 год занимал должность начальника юридически-правового управления администрации Чеховского района, задержали на территории Германии.

После чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, соучастники бывшего чиновника уже отбывают свои сроки - они выслушали свои приговоры от Чеховского городского суда.