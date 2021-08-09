Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии

В ближайшее время в столичной подземке появится еще одна станция "Кунцевская". До сих пор в метро их было две: на Арбатско-Покровской и Филевской линиях. Потом добавилась третья на МЦД-1, электрички которого курсируют между Одинцово и Лобней. И вот до конца текущего года ожидается пуск четвертой "Кунцевской" - в составе Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Осмотрев сегодня ход работ, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: "Метро "Кунцевская" - один из самых сложнейших узлов. Крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Большую кольцевую линии метрополитена. Он меняет транспортную ситуацию в целом ряде районов Москвы, для почти 500 тысяч жителей. Важнейший участок, который даст совершенно другие транспортные возможности".

Станция БКЛ, отметил глава города, расположена максимально удобно - между Московским центральным диаметром и действующими линиями подземки. Поэтому пересадка на Большое кольцо в перспективе будет занимать у пассажиров минимум времени. Расположена станция вдоль Рублевского шоссе, между улицей Молдавской и путями Смоленского направления железной дороги. У нее два вестибюля - один наземный, другой подземный. Отделана гранитом и керамогранитом светло-серых тонов по технологии, создающей впечатление, что вся станция высечена из цельного камня. Прямые углы сглаживают цилиндрические светильники, придающие платформам некоторую камерность. Новая "Кунцевская", напомнил мэр, одна из четырех на западном участке БКЛ. Первые две из них "Народное ополчение" и "Мневники" открылись 1 апреля этого года, на очереди две другие "Терехово" и "Кунцевская". Их готовность сейчас составляет 90 процентов.

"Москва готовится к одному из самых главных пусков метрополитена - почти 10 станций метро на западном, юго-западном, южном участках метрополитена, - продолжал мэр. - Все они должны все одновременно запуститься в этом году. Важнейшая задача сейчас - синхронизировать работы на огромном количестве объектов и передать их в эксплуатацию". Речь идет, в частности, об открытии станций "Давыдково", "Аминьевской", "Мичуринского проспекта", Проспекта Вернадского", "Новаторской", "Калужской" и "Зюзино", плюс станции"Каховская" после реконструкции.

Учитывая, что первые 12 станций уже работают, а 10 запустят до конца года, в 2022 году останется открыть еще 9. К этому моменту московские строители обещают замкнуть самую длинную в мире кольцевую линию в метро. Ее появление не только избавит москвичей, которые живут в отдаленных районах города от необходимости ехать в центр Москвы чтобы лишь пересесть с одной радиальной линии на другую, но и существенно разгрузит центральные участки практически всех радиусов подземки. Еще один большой плюс нового кольца - в том, что оно учитывает не только существующие потребности города, но и ориентировано на его развитие в будущем. Для этого на Кольцевой закладывается возможность присоединения новых радиальных линий. В частности, на станции "Терехово" планируется пересадка на Рублево-Архангельскую лини, на "Новаторской" - на Троицкую, а на "Кленовом бульваре" - на Бирюлевскую линию.