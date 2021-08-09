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09.08.2021 09:22
Рубрика: Власть

Шаг к нормальной жизни. Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Фото: Сайт Сергея Собянина Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина

В этом году павильоны "Здоровая Москва" открылись 11 мая. За полтора месяца работы в них успели проверить здоровье порядка 120 тыс. москвичей.

Однако в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 с 21 июня павильоны были временно перепрофилированы в пункты массовой вакцинации.

С этой задачей "Здоровая Москва" справилась на отлично. Первую прививку в павильонах сделали более 560 тысяч москвичей. Еще 8 тысяч человек прошли повторную вакцинацию "Спутником Лайт".

Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны "Здоровая Москва" возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей.

Причем особый акцент будет сделан на выявление и профилактику осложнений после перенесённого COVID-19.

Москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти 5 дополнительных исследований:

1) спирометрию - оценку функционального состояния дыхательной системы;

2) биохимический анализ крови - 7 показателей, включая исследование уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови;

3) определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови) - для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме;

4) тест с 6-минутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких - проводится при наличии жалоб на одышку/отеки;

5) рентгенографию органов грудной клетки - проводится в поликлиниках по направлению врача павильона "Здоровая Москва".

Все исследования в павильонах "Здоровая Москва" проводятся бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. Понадобится только паспорт или другой документ с ФИО и фото. Результаты можно будет узнать в электронной медкарте.

Вакцинация от COVID-19 в павильонах "Здоровая Москва" тоже будет продолжаться.

Кроме того, в московские парки вернулись "Спортивные выходные" - бесплатные занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix и другие тренировки, которые проходят возле 15 павильонов по субботам и воскресеньям. Записаться можно на сайте проекта https://sportsweekend.ru или обратившись в центр госуслуг "Мои Документы".

Будьте здоровы!

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

Фото: Сайт Сергея Собянина
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