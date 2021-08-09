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Рубрика: Власть

Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы

Текст: Любовь Проценко

Ход реконструкции детской городской поликлиники №130 в Крылатском оценил сегодня, 9 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Поликлиника уже практически готова, - сказал он. - Думаю, что через месяц-другой будет введена в строй. Конечно, во время ремонта мы заставили жителей ездить в другие филиалы, и это вызывает дискомфорт. На месте физически "убитой" поликлиники пришлось создавать новое поликлиническое звено, оснащенное самым современным оборудованием, комфортное и для жителей, и для врачей".

Глава города напомнил, что сейчас в городе находятся на реконструкции 130 поликлиник: "Я думаю, что мы в 2022 году основную программу должны закончить". Осмотрел мэр и ход благоустройства территории школы №1133, рассказал о развитии программы благоустройства в Крылатском:

"Вы видите, даже на самом Крылатском мы сколько работ сделали по приведению в порядок объектов, которые там находятся: гребной канал и благоустройство сооружений вокруг, огромное количество деревьев высаживаем и кустарников", - рассказал глава города.

Напомню, работы по благоустройству Крылатского начались работы в апреле. Они охватили микрорайон, ограниченный ул. Крылатские Холмы, Рубежным проездом и ул. Крылатская, включая 13 дворов. В ходе их там будет удобная дорожно-тропиночная сеть, приведены в порядок 24 детские площадки - на них уложат безопасное резиновое покрытие, установят игровые комплексы для детей разного возраста. А еще реконструируют пять спортивных площадок и одно футбольное поле с покрытием из искусственной травы. Планируется обустроить воркаут-площадку с уличными тренажерами для разных групп мышц.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Для любителей тихого отдыха в микрорайоне отремонтируют девять площадок, обустроят фонтан и установят сцену для выступлений творческих коллективов и проведения общественных мероприятий.

Всего в рамках комплексного благоустройства на территории микрорайона заменят порядка 700 малых архитектурных форм и установят свыше 120 опор освещения. В рамках озеленения отремонтируют 4,2 га газонов, высадят 113 деревьев и порядка 4 тыс. кустарников. В настоящее время работы выполнены на 90%. Комплексное благоустройство микрорайона в Крылатском планируется завершить до конца августа 2021 года.

По данным пресс-службы мэрии и правительства Москвы, до конца августа 2021 года на территории районов Кунцево и Крылатское планируется завершить благоустройство сквера у библиотеки имени Ахматовой, территории, прилегающей к храму в пос. Рублево и четыре территории школ №806, 64, 887 и 1130.

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