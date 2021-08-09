Стендап-комику Мирзализаде дали 10 суток ареста

Таганский суд Москвы в понедельник арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде за разжигание межнациональной вражды.

"Постановлением суда Мирзализаде Идрак Кахин оглы признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток", - сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

Ранее прокуратура Центрального административного округа Москвы возбудила в отношении 29-летнего мужчины дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Как сообщили в прокуратуре, в ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности. Видеозапись этих высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей в открытом доступе для неопределенного круга лиц. Сам Мирзализаде во время заседания суда заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли его шутку". При этом комик не признал вину в разжигании ненависти и вражды.