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09.08.2021 14:29
Рубрика: Власть

В Москве проходит сельскохозяйственная микроперепись

Текст: Любовь Проценко

В Москве проходит сельскохозяйственная микроперепись. "В городе Москве за неделю переписано 9,5 тысячи хозяйств населения и 350 некоммерческих товариществ", - сообщила "РГ" консультант Мосстата Ирина Никитина.

Фото: iStock
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За первую неделю переписчики посетили 9,5 тысячи хозяйств населения в сельской местности. Это более 20 процентов от их общего числа. Встречают москвичи переписчиков доброжелательно, говорят в Мосстате, доля отказов составляет менее процента.

Всего же после присоединения Новой Москвы в столице насчитывается более 44 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. По этому показателю Москва опережает 12 других регионов, включая, например, Сахалинскую, Мурманскую и Магаданскую области и Камчатский край.

При этом 98 процентов хозяйств, принадлежащих москвичам, находятся именно в Новой Москве - Троицком и Новомосковском административных округах, остальные два процента приходятся на Западный и Северо-Западный округа.

Интервьюеры опросили представителей 350 дачных, садоводческих и других некоммерческих объединений. Напомню, что в микроперепись сведения об участниках таких объединений не собираются.

Большую помощь в работе полевого персонала оказывают префектуры, управы и органы местного самоуправления Новой Москвы, привлекая переписчиков, размещая информационные материалы, содействуя в установлении контакта с некоммерческими объединениями.

Задать вопросы о переписи, проверить личность переписчика можно по телефону горячей линии Мосстата: (495) 366-65-27 или горячей линии в своем административном округе.

Продлится сельскохозяйственная микроперепись до 30 августа. Мосстат просит владельцев хозяйств ответить на вопросы переписчика - это важно для развития сельского хозяйства России.

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