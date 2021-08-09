В Тульской области задержан мужчина, застреливший двухлетнего ребенка

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве ребенка и покушении на убийство его матери. Трагедия произошла вечером восьмого августа в деревне Панарино.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. От полученного ранения ребенок, которому было 2,5 года, скончался, а женщина была госпитализирована, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении задержанного под стражу.