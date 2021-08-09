Взрыв в кислородном цехе в Липецке не повредил оборудование комбината

Прогремевший на Новолипецком металлургическом комбинате в Липецке взрыв в здании кислородно-распределительного пункта не повредил основное оборудование производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в НЛМК.

Напомним, что взрыв раздался около 10 часов утра. После него оказались разрушены стена и кровля, которую повредил пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели быстро локализовали возгорание. Погибших и пострадавших , к счастью, нет.

В настоящее время, как сообщает РИА Новости, временно приостановлена работа одного из конвертерных цехов предприятия. Также известно, что ремонт вспомогательного оборудования после взрыва займет до двух суток.