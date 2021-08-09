Жители районов за ТТК получат рабочие места рядом с домом

Власти Москвы начали возвращать инвесторам часть вложений в жилищное строительство на окраинах, если рядом с высотками создаются новые рабочие места. Например, в магазинах, детских центрах, парикмахерских. "Другим способом проблемы так называемых спальных районов не решить, - сказал мэр Сергей Собянин на встрече с активистами Западного округа. - Важно, чтобы за ТТК и даже за МКАД инфраструктура была не хуже, чем в центре".

Уже много лет в Москве действует порядок, по которому в первый год строительства или реконструкции здания застройщик уплачивает в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Размер дополнительного платежа зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости. Власти города отменили этот дополнительный платеж в случае строительства зданий коммерческого назначения за пределами ТТК. Столичные застройщики, узнав об этом, начали искать подходящие проектные решения, добавил глава города. Наиболее яркий пример работы строительных инвесторов - Новая Москва. "За последние годы сюда приехало более 300 тысяч новоселов, - сказал Сергей Собянин. - И для них уже открыто 200 тысяч рабочих мест". Как сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса, к 2026 году число рабочих мест в ТиНАО достигнет почти 600 тысяч. А значит, можно будет экономить до трех часов в день: это время "новые москвичи" проводят в среднем в пробках по дороге в центр "старого" города.

Самая популярная работа рядом с домом - в сфере потребительского рынка. В магазинах, кафе и на предприятиях бытового обслуживания работают более 40 тысяч человек. Также всегда находится работа в строительстве, логистике, транспорте и IT, сферах финансов и управления недвижимостью. Во многом это связано с тем, что в отдаленных районах появляются бизнес-центры, которые раньше в основном вырастали в окрестностях Садового кольца. "Мы хотим, чтобы жизнь за ТТК была полноценной, чтобы людям не приходилось лишний раз толкаться в метро, - сказал Сергей Собянин. - А в центр лучше всего ездить на досуге, например, в театры".

Доступнее на окраинах должна стать и социальная сфера: жителям необходимы поликлиники, детсады и школы. "В "старых", сложившихся микрорайонах эта проблема в основном решена. Но в кварталах новостроек жители регулярно сталкиваются с проблемой - дома давно уже заселены, а к строительству детского садика инвесторы только-только приступают", - констатировал Сергей Собянин.

Власти Москвы не будут сотрудничать с инвесторами, которые срывают графики по социальным объектам

В дальнейшем, по его словам, город не будет сотрудничать с теми инвесторами, которые срывают графики по социальным объектам. Сейчас из всех новых рабочих мест около 85 процентов появляются за ТТК, напомнил мэр. Но этого по-прежнему недостаточно. На встрече с жителями ЗАО были названы как минимум два района, где с работой все еще трудно - это Солнцево и Ново-Переделкино. В мэрии возлагают надежды на новостройки, которые будут возводиться уже с учетом льгот для инвесторов. "Порядка 90 процентов москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем "спальными районами", - резюмировал глава города. - Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу. В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей".