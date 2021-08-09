Жители районов за ТТК получат рабочие места рядом с домом

Новости

Врач Сапего перечислил симптомы легкой формы COVID-19 02:26
Власти Греции продлили запрет на посещение лесов из-за пожаров 02:19
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2" 01:44
Власти Уханя за 5 дней протестировали на COVID-19 более 11,2 млн жителей 00:47
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19 00:23
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа 08.08.2021
ВЦИОМ: Любое новое общественное движение должно быть цифровым 08.08.2021
Армия возглавила рейтинг одобрения российских общественных институтов 08.08.2021
Глава "Вектора" объяснил высокую скорость распространения штамма "дельта" 08.08.2021
Китайская газета обвинила США в сокрытии первых случаев коронавируса 08.08.2021
Анна Кузнецова проследит за ситуацией с ребенком в волгоградской больнице 08.08.2021
Британские военные будут развозить продукты из-за нехватки еды в магазинах 08.08.2021
В Москве в ДТП с молоковозом погибли четыре человека 08.08.2021
В Египте рассказали, почему подорожали туры из России 08.08.2021
Макей: США планировали включить Беларусь и Украину в НАТО 08.08.2021
Главный инфекционист США: Может появиться штамм, способный обходить вакцины 08.08.2021
Захарова назвала врагами Украины травящих спортсменку за фотографию 08.08.2021
ВЦИОМ: Интернет победил телевидение еще в 2020 году 08.08.2021
На заводе в Новом Уренгое возобновили подачу сырья после пожара 08.08.2021
В Москву возвращается 30-градусная жара 08.08.2021
Диетолог дала рекомендации для любителей арбуза 08.08.2021
В США назвали признаки краха американского влияния 08.08.2021
Завершился мотопробег "Ночных волков" по маршруту Москва - Сахалин - Крым 08.08.2021
Кызыл накрыл дым от лесных пожаров в соседних регионах 08.08.2021
Звезду "Отряда самоубийц" Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании 08.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Новые уловки мошенников: гражданам без их ведома переводят микрозаймы
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Жители районов за ТТК получат рабочие места рядом с домом

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 178(8529)
Власти Москвы начали возвращать инвесторам часть вложений в жилищное строительство на окраинах, если рядом с высотками создаются новые рабочие места. Например, в магазинах, детских центрах, парикмахерских. "Другим способом проблемы так называемых спальных районов не решить, - сказал мэр Сергей Собянин на встрече с активистами Западного округа. - Важно, чтобы за ТТК и даже за МКАД инфраструктура была не хуже, чем в центре".

Уже много лет в Москве действует порядок, по которому в первый год строительства или реконструкции здания застройщик уплачивает в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Размер дополнительного платежа зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости. Власти города отменили этот дополнительный платеж в случае строительства зданий коммерческого назначения за пределами ТТК. Столичные застройщики, узнав об этом, начали искать подходящие проектные решения, добавил глава города. Наиболее яркий пример работы строительных инвесторов - Новая Москва. "За последние годы сюда приехало более 300 тысяч новоселов, - сказал Сергей Собянин. - И для них уже открыто 200 тысяч рабочих мест". Как сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса, к 2026 году число рабочих мест в ТиНАО достигнет почти 600 тысяч. А значит, можно будет экономить до трех часов в день: это время "новые москвичи" проводят в среднем в пробках по дороге в центр "старого" города.

В Минтруде заявили о возвращении безработицы к допандемийным показателям

Самая популярная работа рядом с домом - в сфере потребительского рынка. В магазинах, кафе и на предприятиях бытового обслуживания работают более 40 тысяч человек. Также всегда находится работа в строительстве, логистике, транспорте и IT, сферах финансов и управления недвижимостью. Во многом это связано с тем, что в отдаленных районах появляются бизнес-центры, которые раньше в основном вырастали в окрестностях Садового кольца. "Мы хотим, чтобы жизнь за ТТК была полноценной, чтобы людям не приходилось лишний раз толкаться в метро, - сказал Сергей Собянин. - А в центр лучше всего ездить на досуге, например, в театры".

Доступнее на окраинах должна стать и социальная сфера: жителям необходимы поликлиники, детсады и школы. "В "старых", сложившихся микрорайонах эта проблема в основном решена. Но в кварталах новостроек жители регулярно сталкиваются с проблемой - дома давно уже заселены, а к строительству детского садика инвесторы только-только приступают", - констатировал Сергей Собянин.

Власти Москвы не будут сотрудничать с инвесторами, которые срывают графики по социальным объектам

В дальнейшем, по его словам, город не будет сотрудничать с теми инвесторами, которые срывают графики по социальным объектам. Сейчас из всех новых рабочих мест около 85 процентов появляются за ТТК, напомнил мэр. Но этого по-прежнему недостаточно. На встрече с жителями ЗАО были названы как минимум два района, где с работой все еще трудно - это Солнцево и Ново-Переделкино. В мэрии возлагают надежды на новостройки, которые будут возводиться уже с учетом льгот для инвесторов. "Порядка 90 процентов москвичей проживают в кварталах за Третьим транспортным кольцом, которые мы по привычке называем "спальными районами", - резюмировал глава города. - Но, по правде говоря, чем дальше, тем больше термин уже не соответствует реальному положению делу. В большинстве районов за пределами ТТК сегодня есть практически все для повседневной жизни и отдыха местных жителей".

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица Москва Мэр Москвы ЦФО Москва

Главное сегодня

В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
Сенатор прокомментировал идею КПРФ о рабочей шестидневке
Минобрнауки: Требований обязательной вакцинации всех студентов нет
Вильфанд рассказал, какой будет погода во второй декаде августа
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp