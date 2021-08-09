Амурчанин пойдет под суд за убийство полуторамесячного сына

Уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Амурской области, которого обвиняют в убийстве полуторамесячного сына, направлено в суд, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, трагедия разыгралась 6 марта этого года. Мужчина, оставшись с ребенком дома, решил его искупать. Мать малыша в это время находилась у родственников, и на просьбы мужа вернуться и помочь ему ответила отказом. Тогда разозленный родитель с силой швырнул младенца на пол. После этого поднял его и отнес в комнату, где ударил еще несколько раз. Спустя какое-то время мужчина успокоил плачущего сына и уложил спать. А утром обнаружил, что ребенок мертв.

"9 марта обвиняемый был задержан и заключен под стражу. Свою вину в содеянном он не признал", - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчине грозит пожизненное заключение.