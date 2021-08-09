На Сахалине медведь напал на человека и помял его машину

На юге острова Сахалин медведь напал на человека, спавшего в машине на побережье. Пострадавший заснял на видео последствия встречи с хищником.

- Вот это первый откус. Вот это прыжок на крышу, здесь более-менее цело. Вот вмятина. Здесь второй прыжок на крышу. Тут полностью выбито окно и ветровик сгрыз. Меня за ногу пытался вытащить, - комментирует автор ролика, демонстрируя повреждения на своем авто и следы вокруг него.

Мужчина признается, что медведь несколько раз прыгал на машину, потом ударил лапой по стеклу. Сахалинцу пришлось стрелять. После этого зверь скачками убежал с этого места.

Запись опубликовали в группе "Клуб Сахалинских рыбаков" в Instagram. Подписчики аккаунта в комментариях выразили сомнения, не приукрашивает ли автор видео события. Однако вмятины, царапины и грязные следы от лап на авто говорят о том, что встреча медведя и человека все же состоялась.