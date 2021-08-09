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09.08.2021 10:58
Рубрика: Общество

На Сахалине медведь напал на человека и помял его машину

Текст: Дина Непомнящая

На юге острова Сахалин медведь напал на человека, спавшего в машине на побережье. Пострадавший заснял на видео последствия встречи с хищником.

Фото: iStock
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- Вот это первый откус. Вот это прыжок на крышу, здесь более-менее цело. Вот вмятина. Здесь второй прыжок на крышу. Тут полностью выбито окно и ветровик сгрыз. Меня за ногу пытался вытащить, - комментирует автор ролика, демонстрируя повреждения на своем авто и следы вокруг него.

Мужчина признается, что медведь несколько раз прыгал на машину, потом ударил лапой по стеклу. Сахалинцу пришлось стрелять. После этого зверь скачками убежал с этого места.

Запись опубликовали в группе "Клуб Сахалинских рыбаков" в Instagram. Подписчики аккаунта в комментариях выразили сомнения, не приукрашивает ли автор видео события. Однако вмятины, царапины и грязные следы от лап на авто говорят о том, что встреча медведя и человека все же состоялась.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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