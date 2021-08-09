На сахалинском гастрофестивале угощают лососем, кальмарами и красной икрой

Дальневосточники из самой обычной еды - лосося и красной икры - умеют сотворить настоящий праздник. Такой, например, как фестиваль "Остров-Рыба", который проходит в Южно-Сахалинске.

С названием все понятно: во-первых, Сахалин очертаниями своими похож на рыбу, плывущую из Японского в Охотское море. Во-вторых, "герои" фестиваля - лосось, камбала, кальмар и прочие лакомые обитатели дальневосточных глубин.

На фестивале - напомним, он проходит уже седьмой раз - гостей угощают вкусно и обильно: сочными крабами, сладкими гребешками, нежными устрицами и прочими деликатесами. В прошлом году "звездой" стало фирменное блюдо вице-президента кулинарного сообщества Chefs Team Russia Павла Васильева, которое бесплатно попробовали все желающие.

- Я очень люблю краба. И когда меня пригласили участвовать в сахалинском фестивале, однозначно решил, что приготовлю его. Но хотелось добавить блюду и европейский аромат, - рассказал Павел. - Я предложил соте из краба и чоризо с цветным кунжутом и соусом из авокадо.

Но главным блюдом "Острова-Рыбы" были и остаются бутерброды с красной икрой. Ломтик белого батона, на который кладется кусочек масла и ложка - нет, лучше три ложки! - икры. Если повторить это действие 4,5 тысячи раз и выложить в виде огромной рыбы, как раз и получится традиционное блюдо сахалинского фестиваля. К слову, именно 4,5 тысячи бутербродов раздали в 2019 году.

Первым этапом "Острова-Рыбы" считается гастрономический марафон "Дары морей". Он начался второго августа, и попробовать "дары" смогут не только сахалинцы, но и туристы. Напомним, уже второй месяц действует чартерная программа, по которой восьмидневный тур на дальневосточный остров обойдется в 28 тысяч рублей. С перелетом, проживанием, трансферами и экскурсиями. И это при том, что только авиабилеты по маршруту Москва - Южно-Сахалинск - Москва стоят сейчас минимум 31 тысячу.

На протяжении всего августа жители и гости города могут отведать специальные фестивальные сеты в шести кафе и ресторанах.

На протяжении всего августа жители и гости Южно-Сахалинска могут отведать специальные фестивальные сеты в шести кафе и ресторанах

- Наше кулинарное сообщество приготовило разнообразное меню, а шеф-повара составили яркие сеты из трех блюд, - сообщила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова. - Это богатый ассортимент, очень интересные соусы и выбор дополнительных продуктов.

В одних заведениях меню звучит, как кантата в трех частях: салат из жаренного на гриле филе лосося, сахалинская камбала в кукурузном кляре на тыквенном пюре, сахалинский кальмар с начинкой из тигровых креветок и шпината, тушенных в белом домашнем вине и чесноке. В других - тоже песня: тартар из лосося с муссовым лососем, темпура из кальмара с соусом из чернил кальмара, камбала гриль с муссом из цветной капусты со вкусом юдзу. И все это роскошество - по твердой цене в 750 рублей.

Сахалинский "Остров-Рыба" - не единственное событие, на котором можно попробовать Дальний Восток на вкус. Гастрофестивалями славится Приморье. В январе в крае проходит фестиваль корюшки, в мае - фестиваль дальневосточных мидий, в июле - фестиваль гребешка "На гребне!". На сентябрь намечен гастрономический фестиваль Taigafest, на котором повара приготовят оригинальные таежные сеты с необычными сочетаниями речной рыбы, дичи, меда, лесных дикоросов и орехов. А в октябре состоится фестиваль "Держи краба!", придуманный на Дальнем Востоке и ставший всероссийским: напомним, в прошлом году он проходил в 27 городах.