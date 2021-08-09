Натиск стихий на Дальнем Востоке только усиливается

Справляться и с огнем, и с водой в эти дни приходится Дальнему Востоку страны. В Якутии жителей эвакуируют от пожаров, в Приамурье и Бурятии - от наводнений. В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за четвертой волны паводка.

Три с лишним миллиона гектаров лесов полыхают в Якутии, отчего центральные и западные районы республики попросту задыхаются. Но самое страшное - даже не ядовитый дым, а пламя, врывающееся в населенные пункты. К примеру, в субботу из-за шквалистого ветра верховой огонь приблизился к селу Бясь-Кюель в Горном районе республики, где проживают 682 человека, и одним махом преодолел минерализованную полосу. "Перескочил", - говорят очевидцы.

Пожар тут же охватил расположенные неподалеку от леса хозпостройки. Власти начали эвакуацию жителей в районный центр Бердигестях - всего из Бясь-Кюеля уехали свыше 200 человек. Большинство из них приютили родственники, 30 человек остановились в пунктам временного размещения.

В итоге Бясь-Кюель удалось спасти - пожарные отстояли от огня 225 домов. Однако 32 строения, в том числе 20 жилых домов, спасти не удалось.

- Это большая беда. Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее обеспечить пострадавших жильем. Дома будут построены за счет республиканского бюджета, - заявил глава республики Айсен Николаев.

Между тем пожаров вблизи якутских сел несколько, и сейчас "под ударом" - больше десятка населенных пунктов. К примеру, огонь подобрался к поселку Сангары Кобяйского района - на скорость распространения пламени и здесь повлиял сильный ветер. Ситуация осложнялась тем, что пожар бушевал всего-то в полутора километрах от нефтебазы. Но от пламени в конце концов отбились. Остановили и верховой пожар в Ытык Кюеле - селе в Таттинском улусе. Здесь пожарным и добровольцам помог вертолет "Полярных авиалиний" с водосливным устройством.

В отличие от полыхающей Якутии несколько регионов Дальнего Востока все лето живут либо в ожидании большой воды, либо устраняя последствия наводнений.

В Хабаровском крае готовятся к очередной - четвертой за сезон - волне паводка. Прохождение его гребня у краевого центра ожидается к 15-17 августа. Предполагается, что Амур достигнет неблагоприятной отметки в 650 сантиметров.

Три с лишним миллиона гектаров лесов полыхают в Якутии, отчего центральные и западные районы республики попросту задыхаются

В соседнем Приамурье, по словам губернатора Василия Орлова, наибольшее беспокойство вызывают три населенных пункта - Норск, Белогорск и Иннокентьевка. "Здесь усилена группировка сил, - рассказал глава региона. - В области работают отряды Камчатского, Сибирского, Центрального и Хабаровского спасательных центров, также к нам перебазированы три вертолета МЧC.

Паводок в Амурской области подтопил более 80 километров дорог, оставил без автомобильного сообщения 25 населенных пунктов. Подтоплены 183 жилых дома. Из Норска эвакуированы 126 человек - их размещают в ПВР, развернутом в соседнем Февральске, кто-то предпочитает поселиться у родственников и знакомых.

Добавим, что 7-8 августа Еврейскую автономную и Амурскую области, а также Хабаровский край посетил глава МЧС Евгений Зиничев. Он проинспектировал готовность сил и средств дальневосточных спасателей к пропуску паводковых вод.