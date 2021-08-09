Названа дата начала полетов "Авроры" по маршруту Хабаровск - Якутск

С 18 августа авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Хабаровск - Якутск. Рейсы будут выполняться ежедневно, время в полете составит три часа. Стоимость билета в одну сторону - 5600 рублей.

Как ранее отмечал вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, единая Дальневосточная авиакомпания даст новый толчок для развития воздушного сообщения в ДФО, позволит сформировать более масштабную маршрутную сеть авиасообщения между дальневосточными регионами и будет способствовать снижению стоимости перелетов.

Авиакомпания "Аврора" была создана в 2013 году. Парк воздушных судов насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6.

Авиакомпания выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Внутрироссийские направления представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Якутск, Читу, Улан-Удэ, Николаевск-на-Амуре.

Кроме того, самолеты "Авроры" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях.