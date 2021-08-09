Тропический шторм Lupit принесет в Приморье сильный ветер

Тропический шторм Lupit после того, как вызвал ураганный ветер и проливные дожди на японских островах Кюсю и Сикоку, смещается на северо-восток, сообщает Примгидромет.

Вихрь движется со скоростью около 55 километров в час. В Приморье он принесет сильный ветер до 15-22 метров в секунду, что увеличит высоту волны вдоль восточного побережья до опасных значений, говорится в сообщении синоптиков. Возможен накат волн высотой 2,5-4 метра в бухтах юго-восточного побережья Приморья.

Но вот сильного дождя не ожидается, прогнозируются небольшие и умеренные осадки. Столбики термометров при этом опустятся на 1-5 градусов.