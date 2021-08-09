Жителей Курил предупредили о приближении урагана

На Курильских островах объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает сахалинский главк МЧС со ссылкой на региональное управление Росгидромета, во вторник днем и в ночь на среду на Кунашире и Шикотане ожидаются очень сильные дожди - за 12 часов может выпасть более 50 миллиметров осадков. Порывы ветра будут достигать ураганных значений - 33-35 метров в секунду. Затронет непогода и Итуруп. Там также прогнозируются ливни и ветер до 30 метров в секунду.

Спасатели просят жителей не покидать пределы населенных пунктов, воздержаться от поездок на охоту и рыбалку. Туристам советуют укрыться от непогоды в близлежащих поселках.