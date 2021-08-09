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Рубрика: Власть

Как военная авиация тушит пожары в регионах России

Текст: Юрий Гаврилов
Два военно-транспортных самолета Ил-76, участвующие в ликвидации пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника, за сутки сбросили на очаги пламени более 210 тонн воды. В опасные районы их экипажи летали пять раз. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Всего за пять дней было выполнено 22 вылета самолетов Ил-76 и сброшено на очаги пожара в заданном районе 924 тонны воды", - проинформировали в ведомстве.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Мордовия - далеко не единственный российский регион, где военная авиация помогает бороться с природными бедствиями. В Минобороны напомнили, что по решению главы ведомства Сергея Шойгу армейские транспортники Ил-76, оборудованные специальными выливными авиационными приборами емкостью 42 тонны еще летают на тушение пожаров в Оренбургской и Иркутской областях, а также Якутии.

В Оренбуржье за минувшие сутки военно-транспортные самолеты трижды отправлялись к местам распространения пламени в районе населенного пункта Кувандык. Там они сбросили на охваченную огнем землю 126 тонн воды. "За два дня на очаги пожара в данном регионе самолетами ВТА сброшено 210 тонн воды", - сообщили в военном ведомстве.

В регионах Власть Безопасность Армия Происшествия ЧП Пожары Правительство Минобороны Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток ПФО Мордовия ПФО Оренбургская область СФО Иркутская область ДФО Якутия Лесные пожары

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