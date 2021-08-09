В Башкирии Владимиру Путину рассказали о научном потенциале региона

В ходе рабочего визита в Башкортостан президента России Владимира Путина глава РБ Радий Хабиров предложил сделать Башкортостан вторым регионом в России, где будет реализована программа федерального эксперимента по созданию особого режима для формирования карбоновых полигонов, методик утилизации и нейтрализации углеводородов.

Напомним, что в феврале 2021 года Министерство науки и высшего образования РФ года запустило программу, которая обеспечит регулярные измерения потоков климатически активных газов. Будут разработаны технологии, позволяющие с высокой точностью интегрировать потоки парниковых газов, а также запасов углерода по всей территории России.

- Республика Башкортостан обладает мощными природными ресурсами для поглощения углеводорода, выделяемого крупными промышленными предприятиями. Есть территория, есть возможность для создания карбоновых полигонов, леса, сельхозугодья, наука, которая серьезно продвинулась, запатентованные технологии, - перечислил преимущества Радий Хабиров.

В Год науки и технологий в Башкортостане особое внимание уделяется развитию Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, созданию "большого университета" и его участии в программе "Приоритет-2030". Если "большой университет" получит основной грант в сумме до одного миллиарда рублей, то республика готова софинансировать 30 процентов.

Президента России также ознакомили с проектом создания межвузовского студенческого кампуса, который расположится на 17 гектарах земли в центре Уфы. Проект участвует в конкурсе на получение федерального финансирования.

Глава региона поблагодарил Владимира Путина за поддержку в получении Евразийским НОЦ федерального статуса.

- Мы уже работаем. За этот небольшой промежуток времени в рамках контура НОЦ мы получили на нашу науку и образование уже порядка 900 миллионов рублей, - отметил Радий Хабиров.