В Татарстане прошел фестиваль традиционного волжского образа жизни

Новости

Станция метро "Проспект Вернадского" останется закрытой до 23 августа 10:12
Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев 10:10
До 91 выросло число детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер 10:01
Жителям пострадавшего от пожара якутского села окажут матпомощь 09:57
В Екатеринбурге сиделку заподозрили в избиении 95-летней женщины 09:39
Модернизированный Су-57 могут начать производить в 2025 году 09:32
Разработчики беспилотных авто смогут получить полмиллиона рублей 09:26
Собянин: Павильоны "Здоровая Москва" возобновляют работу в обычном режиме 09:26
Житель Красноярского края открыл стрельбу по участникам ДТП 09:21
Профессор из Англии рассказал, что будет с коронавирусом дальше 08:57
Курс рубля снижается вслед за ценой на нефть 08:50
В Тюмени врачи вынули из глаза ребенка часть металлической игрушки 08:43
Дым от якутских пожаров дошел до Екатеринбурга 08:34
Гинцбург заявил, что коронавирус станет полностью управляемым 08:15
Новая рабочая неделя в Москве начнется с 29-градусной жары 08:05
В центре Москвы разбился спорткар за 16 миллионов рублей 08:03
Названы регионы с самым доступным бензином для населения 07:45
Операторы столичной "Системы-112" приняли более 2,7 млн вызовов в этом году 07:31
Назван самый малочисленный коренной народ в России 07:20
В Китае почти 450 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за ливней 07:19
В Сингапуре прививку от коронавируса сделали 70 процентов жителей 07:15
У жителя Хабаровского края нашли черную икру на 6,5 млн рублей 07:01
В Приамурье паводок нарушил транспортное сообщение с 28 селами 06:47
NYT: Байден не отменит вывод войск из Афганистана из-за наступления талибов 06:42
В Турции потушили все угрожавшие населенным пунктам лесные пожары 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьер недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
09.08.2021 09:56
Рубрика: Культура

В Татарстане прошел фестиваль традиционного волжского образа жизни

Текст: Олег Корякин (Казань)
На острове-граде Свияжске прошел фестиваль традиционного образа волжского образа жизни и ремесел "Народная лодка". Он собрал более двухсот участников и 35 судов - от долбленок до парусных яхт. Корреспондент "РГ" выяснил, чем славились на всю Россию "великовражки", как проявила себя советская моторка "Казанка" во Вьетнамской войне, и научился сшивать лодки без единого гвоздя.

День выдался ветреным и мачты яхт, выстроившихся у берега Свияжска, колышутся, как молодая сосновая роща. Гости прибыли на фестиваль почти со всей Волги, а также с Онежского озера и берегов Балтики. Среди судов есть и современные заводские, и деревянные, построенные своими руками, а им здесь особый почет. Организаторы ратуют за то, чтобы по Волге вновь начали ходить те же лодки, что и пятьдесят, а то и сто лет назад. А их разновидностей тогда было превеликое множество. Директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин давно начал бить тревогу, что в казанском крае исчезают умельцы, способные сделать лодку по старинным технологиям. Несколько лет назад он даже предпринял экспедицию по Волге, чтобы найти кого-то из них. Добрался до деревни Собакино, где, как ему поведали, жил последний мастер, но не успел - тот скончался. Но в Свияжске не стали опускать руки. Местный архитектор и председатель ассоциации "Старая Волга" Павел Тиняев сам по архивным фотографиям воссоздал за 80 дней одиннадцатиметровый косный струг - традиционное для здешних мест судно, на котором можно ходить как на веслах, так и под парусом. На воду его спустили как раз на второй день фестиваля.

Фото: Валерий Бычков
В Тюмени оживили старинную фотографию колокольного завода

Похожая ситуация с народным судостроением и в Нижегородской области. Николай Николаев прибыл в Свияжск из села Великий Враг, которое много веков славилось своими лодками - "великовражками". Петр I даже повелел тамошним мастерам сдавать их в казну - для распространения по всей России.

- Лодка была хозяйственного назначения, - рассказывает Николай Николаев. - На ней возили дрова, сено, скот. Ее отличительное качество очень легкий ход и управляемость. Пальцем ткни - повернется. При ходу не хлебает воду даже при полной загрузке и волнении на реке. Но более 30 лет ее никто не делал - мастера перевелись. Все пересели на дюралевые и резиновые лодки. А я по профессии инженер-механик - вышел на пенсию и занялся, решил ее возродить. Благо от дедов и прадедов остались образцы копаней или, по-голландски, шпангоутов (поперечные ребра судна). Построить было непросто, два мастера до меня пытались, не справились, но мне удалось.

Воссозданная Николаем Николаевым "великовражка" теперь красуется на фестивале.

А 27-летний Алексей Рыбаков из Москвы удивил даже опытных яхтсменов и судостроителей мастерством по сшиванию лодок вицей - особо скрученной еловой веткой. Это очень древняя технология, которая применялась на Русском Севере. Алексей настоящий романтик - любил фильм и книги о море, пиратах и так увлекся судостроительством. Рылся в этнографических книгах, архивах, а потом, как он выражается, проводил археологические эксперименты. Первой его лодкой стало берестяное каноэ североамериканских индейцев. А потом уже начал строить поморские суда. На мастер-классе корреспондент "РГ" в силу своих скромных способностей помогал Алексею Рыбникову сшивать лодку и убедился, что это тяжелейший труд.

Фото: Ольга Медведева/РГ
Видео: На "Иннопроме" показали инновации не только XXI, но и XVII века

Художника и музыканта из Петрозаводска Александра Леонова лодки-долбленки в свое время вдохновили на создание диковинного инструмента - лодкаструна. Название говорит само за себя это лодка, на которую в кормовой и носовой части натянуты струны. Идея такая - человек плывет по реке и может одновременно играть. Звучание его, рассказывает Александр Леонов, нельзя сравнить с контрабасом или арфой. Это поет именно лодка - иначе не скажешь.

Можно было увидеть на фестивале и выставку советских лодочных моторов. Наверное, молодым людям она показался бы скучный, подумаешь, стоят какие-то старые железяки. А вот директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин готов слагать о них поэмы.

- Посмотрите, вот "Стрела", "ЛМ", "Чайка". Сейчас, на Волге таких почти не встретишь. Все заменила японская, китайская, американская техника, - говорит он. - Делались эти двигатели, как правило, на военных заводах в качестве конверсионной гражданской продукции, кстати, как и дюралевые мотолодки. Моя "Обь-М", к примеру, выпускалась на Заводе имени Чкалова, который делал самолеты. Да и наши "Казанки" тоже родом с оборонного предприятия. Поэтому советские лодки считаются немножко суровыми. Говорят, во время Вьетнамской войны "Казанки" переделывали в боевые катера. Мне они нравятся простотой, есть у них своя эстетика. А какой нажористый звук, а запах бензина! А вот мотор "Кама" легким движением руки превращался в бензопилу. Интересная советская разработка. Лесорубы добирались на лодке в труднодоступные места, потом снимали мотор и приделывали к нему пилу. А какие детские воспоминания у меня связаны с мотором "Вихрь-30Р"! Шкипер нашего дебаркадера дядя Тагир садится в "Казанку", закуривает папиросу, и заводит этот слишком мощный для нее двигатель. Лодка встает на дыбы почти перпендикулярно воде и в лучах закатах уходит в даль.

Артем Силкин уверен, что Волга - не просто великая река и ценный экологический ресурс.

- Это философская категория, - считает он. - Обратите внимание, как медленно, умиротворяюще она течет. А мы все погружены в суету, погоню за деньгами. Нам надо как можно чаще приезжать на Волгу, просто сидеть на берегу и наблюдать за ней. Она многому учит.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев
Посол РФ озвучил сроки завершения строительства "Северного потока-2"
В "Векторе" оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
Россиянам рассказали о способах борьбы с обманом в кассовых чеках
Эпидемиолог сообщила о сроках развития постковидного синдрома
Какие отечественные фильмы представлены на крупнейших кинофестивалях
"Живая классика": итоги первых десяти лет работы