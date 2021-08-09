В Удмуртии приставы списали со счета матери "школьные" деньги

Очень неприятная ситуация случилась с жительницей Удмуртии Анастасией Никитиной. Мать двоих школьников не успела потратить деньги, предназначенные для подготовки детей к новому учебному году. Средства, поступившие в банк из Пенсионного фонда, сразу были списаны в счет уплаты долга женщины по потребительскому кредиту.

Уже утром 2 августа Никитина увидела уведомление от банка о проведенной операции списания и поняла, что "школьных" денег уже нет.

Накануне женщина подсчитала, сколько всего нужно купить к 1 сентября - форма, обувь, канцтовары и многое другое, список оказался внушительным и по количеству покупок, и по сумме. Теперь приобретения придется урезать до минимума.

Семья Анастасии Никитиной сейчас в сложном финансовом положении. Во время пандемии возникли проблемы со здоровьем и работой. С выплатой кредитов решили повременить. Обрадовались, когда узнали о финансовой помощи от государства к учебному году.

Теперь же семья в шоке: двое детей и минус 20 тысяч рублей.

В Управлении Службы судебных приставов по Удмуртии "РГ" разъяснили, что в отношении Анастасии Никитиной действительно есть исполнительное производство из-за нарушения ею обязательств по кредитному договору. На счета женщины наложили арест. Но детские деньги должны были остаться неприкосновенными.

Уже больше года, с 1 июня 2020-го, в России действует закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат. По словам Анастасии Мельниковой, начальника отдела Управления ФССП России по Удмуртии, отслеживать, с каких поступлений можно списывать средства, а с каких нет - обязанность не ее подчиненных приставов, а сотрудников банка.

В Пенсионном фонде корреспонденту "РГ" пояснили, что все платежи имеют специальные маркировки. На выплатах для семей школьников, в том числе и тех, что были переведены на счет Анастасии Никитиной, такой код тоже присутствовал.

Так что же произошло? Юрист Алексей Ильин рассказал, что подобный случай, конечно, далеко не единственный. За время действия федерального закона N 12 в его практике такие дела уже были.

По мнению юриста, ситуация неприятная, но не критическая: вернуть деньги можно, хотя и не сразу. Потребуется написать заявление в Службу судебных приставов, и те обязаны сделать возврат удержанной суммы из казначейства. На это может уйти несколько недель.

Анастасия Никитина написала жалобу в прокуратуру. Там на проверку взяли неделю.

А вот Верховный суд РФ, о решении которого "РГ" недавно рассказала и который рассматривал подобное дело, заявил, что смотреть, что списывается со счета, должен именно пристав.

Известно, что после того, как решение суда о необходимости платить по долгам вступает в силу, приставы заводят так называемое исполнительное производство и начинают искать счета и имущество должника. Приставы рассылают запросы в банки. И если банк ответит, что счет у должника есть, то с него пристав и спишет средства.

Верховный суд РФ заявил: смотреть, что списывается со счета, должен именно пристав

Это общая схема работы приставов. Но не все должники знают, что есть неприкосновенные деньги, трогать которые приставы не могут, несмотря ни на какие решения судов.

"РГ" не так давно рассказала, как Верховный суд разобрал ситуацию в Оренбурге, где приставы шесть лет снимали деньги со счета должника. Но должник оказался ветераном боевых действий и получал ветеранскую пенсию на счет в банке. О том, что списываются именно ветеранские деньги, гражданин поставил в известность приставов. И потребовал вернуть все, что те забрали с его счета за шесть лет - почти два с половиной миллиона рублей. Что эти деньги нельзя трогать, ветеран не знал. А когда ему это случайно рассказали, он потребовал вернуть ему всю уже снятую сумму. Пристав отменил постановление о взыскании, но возвращать уже снятые деньги отказался.

По мнению местных судов, ветеран не предупредил должностных лиц о том, что деньги на его банковском счете трогать нельзя. А приставы, сказали оренбургские суды, и не должны выяснять вид счета и целевое назначение денег.

Но Верховный суд заявил другое - пристав должен сам выяснить вид счета должника и установить, можно ли с него снимать деньги. Это обязанность не банка и не должника, а именно судебного пристава, сказано в постановлении Верховного суда РФ.

Так что возвращать незаконно снятые со счета Анастасии Никитиной деньги должна в любом случае Служба судебных приставов.

Какие же выплаты по закону неприкосновенны?

Приставу недоступны пособия, прописанные в статье 101-ФЗ N 229: материнский (семейный) капитал, алименты, выплаты в виде компенсации, перечисляемые единоразово, средства по потере кормильца, пособие после рождения ребенка, деньги за материальный и моральный ущерб (вследствие дорожной аварии и другой катастрофы), страховые выплаты (не все виды).