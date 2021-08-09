Депутаты взяли под контроль строительство детсада в Новосибирске

Сдача детского сада на улице В. Шевелева, 14 в Кировском районе Новосибирска планировалась в декабре 2021 года, однако сейчас его открытие под вопросом из-за нехватки финансирования.

- Наш район довольно большой и перспективный. Мы уже давно заселились и знаем, что здесь живет довольно много молодых семей с детьми. В каждом доме проживает примерно 15-20 ребятишек, а детский сад всего один и он переполнен. Моему ребенку три года, и мы очень ждем этот садик и благодарны, что нам его строят, - поделилась молодая мама, жительница Кировского района Ольга Лайко.

Новый детский сад на улице В. Шевелева рассчитан на 265 мест и существенно поможет снизить социальную нагрузку на уже действующий в районе детский сад. Однако сейчас родителей, живущих в микрорайоне, волнует один вопрос: а состоится ли открытие?

- На территории микрорайона Просторный это будет второе детское дошкольное учреждение, но сегодня мы увидели, что оно рискует не открыться. Строители оказались заложниками ситуации, так как в мае было прекращено финансирование, и нам предстоит еще разобраться, с чем это было связано. Мы видим, что процесс строительства не завершен - не готовы внешние сети, не установлены системы вентиляции и кондиционирования, отсутствует система пожарной безопасности. Все эти системы нуждаются в доработке. Сейчас перед нами стоит вопрос: либо ставить объект в консервацию на зиму, либо стараться форсированными темпами закончить его до декабря. Строители говорят, что если откроется финансирование и оно будет ритмичным и обильным, то они смогут завершить объект в срок, - рассказала член общественного совета проекта "Городская среда" Наталья Багрова.

Особое внимание строительству и реконструкции социальных объектов в Кировском районе уделяют из-за крайне напряженной ситуации с местами в школах и детских садах по сравнению с другими районами Новосибирска. Район активно строится, развивается, увеличивается число жителей, и детей становится больше.

- По словам подрядчика, финансирование прекратилось в мае. Строители продолжают благоустраивать территорию, но основные работы, которые нужно завершить до наступления холодного сезона, не осуществляются. Я инициирую совещание в мэрии с подрядными организациями, с управлением капитального строительства и профильным департаментом мэрии, чтобы реанимировать и контролировать процесс строительства, - прокомментировал ситуацию депутат Государственной думы Виктор Игнатов.

Напомним, что в Новосибирской области в 2020 году был снижен дефицит в дошкольных образовательных учреждениях на 3200 мест, сдано 16 новых детских садов, ввод новых объектов образования в регионе продолжается. В 2021 году было запланировано создание еще порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит мест и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет.