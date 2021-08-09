Доходы бюджета Новосибирской области увеличились на 30 процентов

В первом полугодии 2021 года доходная часть бюджета Новосибирской области составила порядка 102 миллиардов рублей. Это на 30 процентов больше показателя первого полугодия прошлого года.

Заместитель председателя правительства - министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко отметил серьезную положительную динамику доходной части за последние шесть месяцев.

На заседании правительства региона под руководством первого заместителя председателя правительства области Владимира Знаткова министр сообщил о поступлении в бюджет более 71,7 миллиарда рублей собственных доходов, прирост к первому полугодию 2020-го - 27,7 процента.

В правительстве региона отмечают, что такие результаты обусловлены уверенным ростом налоговой базы в отдельных отраслях экономики, в том числе обрабатывающих производствах, оптовой и розничной торговле, финансовой деятельности.

Кроме того, положительно отразились принятые федеральные решения об отмене с 2021 года ЕНДВ (единый налог на вмененный доход), плательщики которого перешли в основном на упрощенную систему налогообложения. Также с 2021 года увеличился дополнительный норматив отчисления акцизов на нефтепродукты - с 8,4 процента до 16,7 процента. В 2020 году принята отсрочка и отмена авансовых платежей для отраслей, пострадавших от ограничений деловой активности.

Справка "РГ"

Согласно отчету об исполнения бюджета за первое полугодие текущего года доходная часть составила 102 миллиарда рублей, расходная - 97 миллиардов рублей. Превышение доходов над расходами - 4,8 миллиарда рублей.