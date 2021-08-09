Филолог из Сибири изучила образы русских в "бондиане" и "Доводе"

В массовой культуре стран Запада все еще заметно "послевкусие холодной войны". Такой вывод сделала директор Центра испанского языка Сибирского федерального университета, кандидат филологических наук Ольга Гевель, пишет сегодня пресс-служба СФУ.

Филолог проанализировала особенности влияния русской культуры на образы героев произведений западных авторов, в частности, романа "Щегол" лауреата Пулитцеровской премии, американской писательницы Донны Тартт.

В образах литературных и кинематографических героев родом из России и Восточной Европы сконцентрировано, как правило, злое начало. Это прослеживается, например, в антигероях цикла "бондианы", в созданных Голливудом типажах русских мафиози, в произведениях о вселенной "Гарри Поттера" (главный злодей скрывается и набирает силу в Восточной Европе), в новом фильме Кристофера Нолана "Довод", пишет Гевель.

Впрочем, есть, по словам исследователя, другая традиция, формирующая образ русского человека на основе не излучающих угрозу, бездеятельных героев сказок и романов. В качестве примера исследователь приводит Емелю и Обломова.

Существует также третий вариант. По мнению сибирского ученого, примером могут служить романы американской писательницы Донны Тартт, персонажи которой "буквально заворожены" русскими и восточноевропейцами, понимают и принимают их культуру. Так, юная героиня Гарриетт в романе "Маленький друг" увлечена кириллическим алфавитом, а ключевой персонаж "Щегла" читает русские романы и выбирает для изучения в университете русский язык.

В русских персонажах романа "Щегол" такие черты, как холодность или опасность, могут в любое мгновение обернуться дружеским объятием, приводит пресс-служба СФУ один из выводов филолога. Эти русские герои американского автора не только чужие, "другие", но и - братья.