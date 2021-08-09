Кабмин предоставит Кемеровской области 300 млн руб. на строительство больницы

Правительство предоставит Кемеровской области 300 миллионов рублей для завершения строительства в Междуреченске городской многопрофильной больницы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Чтобы жители могли получать медицинскую помощь в своем городе и в любой момент, когда требуется, а не ездить лечиться за десятки километров", - подчеркнул он.

С помощью федерального финансирования медучреждения должны открыть в следующем году. "Сроки завершения объекта неоднократно переносились. Допускать подобного больше нельзя, - указал премьер. - Прошу моих заместителей и профильные министерства взять под контроль срок сдачи этой больницы".

Также кабмин выделит средства, чтобы привести в надлежащее состояние Республиканскую детскую клиническую больницу в Кабардино-Балкарии. В год ее посещают 15 тысяч пациентов. "Речь идет о здоровье детей. Они должны получать лечение в хорошо оснащенном медицинском учреждении, которое соответствует современным требованиям и нормам", - сказал глава правительства.