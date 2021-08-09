Мишустин: В России построят студенческие кампусы мирового уровня

В Год науки и технологий власти РФ начинают масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня. На эти цели кабмин направит 36 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Деньги будут выделены в течение четырех лет. "За право создать кампусы мирового уровня будут бороться многие университеты и субъекты РФ. Они уже активно включились в эту работу", - сказал Мишустин. Во время рабочих поездок члены правительства, отметил он, уже ознакомились с проектами Новосибирского государственного университета и межвузовского кампуса мирового уровня в Томске.

К настоящему времени подано 30 заявок, а в ближайшее время власти приступят к реализации трех проектов. Всего же, как уточнил премьер-министр, по данной программе планируется построить не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тысяч человек.

Работа по созданию сети кампусов ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что они будут не просто привычными студенческими городками и общежитиями при крупных университетах, а современными многофункциональными пространствами. Как объяснил Мишустин, там будет все необходимое для жизни, работы и научного творчества студентов и аспирантов, преподавателей и ученых. "Талантливые ребята смогут там вести исследования, совершать открытия. Кампусы станут мощными точками роста науки, образования и инноваций", - рассчитывает глава кабмина.

Уже утверждены правила предоставления государственной поддержки на данные цели. Строительство будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Частные инвестиции, как заверил Мишустин, помогут университетам развиваться. Кроме того, это выгодно и самим компаниям, которые получат возможности для возврата вложений за счет участия в управлении созданной инфраструктурой.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, работа ведется в рамках национального проекта "Наука и университеты". Отмечается, что в кампусы нового формата будут входить не только учебные аудитории и места для проживания студентов и преподавателей, но и технопарки, спортивные сооружения, библиотеки, а также коворкинги. В последнем случае речь идет о пространствах, объединяющих людей для общения и творческого взаимодействия.

По расчетам правительства, создание таких студгородков не только даст дополнительные возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования. Кроме того, оно будет способствовать развитию прилегающих к кампусу территорий и обеспечит культурное взаимодействие городской и университетской среды.

Кампусы нового формата - не только учебные аудитории и жилье, но и технопарки, спортивные сооружения, библиотеки, коворкинги

Инициаторами проектов по созданию кампусов выступят регионы вместе с вузами, говорится также в сообщении пресс-службы. Отбирать их проекты будет межведомственная рабочая группа, которую сформирует минобрнауки.

В повестке заседания правительства также были вопросы, касающиеся выделения дополнительных средств на социальные цели. Российские власти продолжают работу по обеспечению льготников бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, а детей с ограничениями по здоровью - лечебным питанием. Премьер-министр напомнил, что размер ежемесячной социальной поддержки для этих категорий был увеличен. "Поэтому сегодня дополнительно направим регионам на эти цели почти 1,7 миллиарда рублей", - заявил глава правительства. Он обратил внимание, что эти средства важно своевременно довести до регионов, чтобы там могли приобрести необходимые для граждан медикаменты.

Кроме того, правительство дополнительно выделит более 46 млрд рублей на специальные выплаты медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом. "Правительство будет и далее их поддерживать", - заверил Мишустин.

Еще одной темой заседания стал законопроект о создании реестра земель сельхозназначения. В этой базе данных будут собраны сведения о состоянии и использовании земель данной категории, уточнил глава кабмина. Там же будет информация о конкретных земельных участках и расположенных на них зданиях.

"По сути, реестр будет инструментом определения пригодности земель для сельхозпроизводства, - анонсировал премьер. - Он позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в агропромышленном комплексе". Михаил Мишустин подчеркнул, что доступ к этой информации, которая будет постоянно пополняться в ходе мониторинга, должен быть бесплатным.