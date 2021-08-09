Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков

Ушел из жизни первый мэр Красноярска Валерий Поздняков, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города. Валерию Александровичу был 81 год.

Представители исполнительной и законодательной власти краевого центра выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Красноярского городского Совета депутатов, почетного гражданина города. "Ушел поистине уникальный человек, имя которого навсегда вписано в историю Красноярска", - процитировала пресс-служба мэра Сергея Еремина.

Валерий Поздняков родился 15 марта 1940 года в Ярославле. Работал на Красноярском шинном заводе, на заводе РТИ. В 1990 году стал председателем городского совета народных депутатов. С 1991 по 1996 год руководил городом в качестве первого в современной истории Красноярска мэра.

Также под руководством Позднякова был увеличен жилищный фонд, началась приватизация, был отремонтирован и введен в эксплуатацию ряд образовательных учреждений, расширился парк общественного транспорта. По инициативе первого мэра были разработаны герб и флаг города.