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09.08.2021 15:42
Рубрика: Общество

Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: vk.com Фото: vk.com
Фото: vk.com

Ушел из жизни первый мэр Красноярска Валерий Поздняков, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города. Валерию Александровичу был 81 год.

Представители исполнительной и законодательной власти краевого центра выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Красноярского городского Совета депутатов, почетного гражданина города. "Ушел поистине уникальный человек, имя которого навсегда вписано в историю Красноярска", - процитировала пресс-служба мэра Сергея Еремина.

Валерий Поздняков родился 15 марта 1940 года в Ярославле. Работал на Красноярском шинном заводе, на заводе РТИ. В 1990 году стал председателем городского совета народных депутатов. С 1991 по 1996 год руководил городом в качестве первого в современной истории Красноярска мэра.

Также под руководством Позднякова был увеличен жилищный фонд, началась приватизация, был отремонтирован и введен в эксплуатацию ряд образовательных учреждений, расширился парк общественного транспорта. По инициативе первого мэра были разработаны герб и флаг города.

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