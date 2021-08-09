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09.08.2021 08:57
Рубрика: Общество

Ученые уточнили количество и свойства лесных запасов России

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Международная группа ученых провела исследование, позволяющее более объективно судить о запасах и свойствах древесины в лесах России. О некоторых результатах этой работы информирует сегодня пресс-служба Сибирского федерального университета.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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Коллектив специалистов уточнил, в частности, количество российских лесов. Кроме того, ученые подтвердили, что лесные массивы РФ поглощают значительно больше углерода, нежели считалось до сих пор.

Согласно научной работе, опубликованной в журнале Nature Scientific Reports, уже к 2014 году в лесах России было накоплено более 110 миллиардов кубометров древесины. Это почти на 40 процентов больше, чем указано в Государственном лесном реестре, международной отчетности и, например, в Рамочной конвенции Организации Объединенных наций об изменении климата, цитирует исследование пресс-служба СФУ.

Авторы исследования поясняют, что результаты космического мониторинга удалось скорректировать благодаря наземным измерениям. Комбинация данных позволила получить представление о ситуации на конкретный год, рассказал соавтор исследования, ведущий научный сотрудник СФУ и Международного института прикладного системного анализа (Австрия) Дмитрий Щепащенко.

Согласно новым сведениям, за период 1988-2014 годов в лесах России ежегодно накапливалось около миллиарда кубометров древесины. Такое количество свежей растительности уравновешивает, по мнению экспертов, чистые потери леса в тропических странах.

Еще один вывод ученых: количество поглощенного лесами углерода на 47 процентов превышает показатель, фигурирующий в Национальном реестре парниковых газов ООН.

Однако после 2014 года ситуация меняется из-за ряда факторов - к примеру, пожаров, уточняет Щепащенко. По его словам, решающую роль в будущем сыграет научно обоснованное управление лесами, которое необходимо адаптировать к новым условиям. Огромное значение будут иметь инвестиции в защиту лесов и их воспроизводство.

Справка

На территории РФ находится более одной пятой мировых запасов леса.

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