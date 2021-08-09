В Красноярске от отравления алкоголем скончались три человека

В Красноярске три человека скончались после употребления алкогольных напитков.

3 и 4 августа в больницы краевого центра поступили две жительницы Советского и три жителя Октябрьского районов. Люди были госпитализированы с признаками отравления. Обе женщины и один мужчина скончались. Двое находятся в медучреждении, их состояние врачи называют тяжелым.

По данным сыщиков, причиной смерти стало употребление спиртосодержащей жидкости, продававшейся в пластиковой таре без этикеток и указания состава.

По подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ задержаны два жителя Красноярска. Один заключен под стражу, второй - под домашний арест (из-за неудовлетворительного состояния здоровья).

Назначена судебно-химическая экспертиза для определения состава смертельно опасной жидкости. Расследование продолжается.

Уголовные дела об отравлениях жителей Красноярска алкогольными напитками переданы из полиции в региональное управление Следственного комитета, сообщает сегодня главк СК по Красноярскому краю и Хакасии. Материалы дел соединены в одно производство.