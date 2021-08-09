В новосибирские долгострои вложат еще 160 миллионов рублей

В Новосибирской области одновременно запущены еще четыре новых масштабно-инвестиционных проекта (МИП). Это позволит направить около 160 миллионов рублей на завершение строительства проблемных объектов региона.

Как сообщил заместитель министра строительства области Алексей Колмаков, в рамках данных МИПов планируется передать в собственность граждан, которые пострадали от деятельности недобросовестных застройщиков, не менее четырех тысяч квадратных метров жилых помещений.

Реализация каждого МИПа находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области.

- Вместе с новыми МИПами в регионе на сегодняшний день реализуется 24 масштабных инвестиционных проекта. Благодаря им будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 миллиарда рублей, - отметил Алексей Колмаков.

Реализация всех МИПов позволит передать обманутым дольщикам почти 22,5 тысячи квадратных метров жилья.

Два из четырех новых МИПов направлены на завершение долгостроя по ул. Бориса Богаткова, 201/3. По условиям МИПов его инициатор - компания "Строительные решения" - обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 1700 квадратных метров жилья, а также направить на достройку дома более 63 миллионов рублей.

Благодаря еще одному новому МИПу будет достроен дом по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. Его инициатор - АО "ЗСЖБИ № 6" - направит 60 миллионов рублей на завершение строительства долгостроя, а также предоставит почти 1400 квадратных метров жилья обманутым дольщикам.

Средства четвертого МИПа направят на завершение строительства дома № 16 микрорайона Закаменский. Инициатор проекта - "Союз-Инвест" - выделит на это 35,5 миллиона рублей и предоставит почти одну тысячу квадратных метров жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Алексей Колмаков сообщил, что в разработке находится еще несколько масштабно-инвестиционных проектов. Эта работа ведется совместно с мэрией Новосибирска. В планах - решение вопросов о достройке домов на Зыряновской, 27, Связистов 13/1, Галащука, 15, 1-й Родниковой, 24/2, Есенина, 65.

Справка "РГ"

МИП - один из наиболее эффективных механизмов помощи обманутым дольщикам. Данный алгоритм разработан в Новосибирской области, в его основе - взаимодействие властей с крупными и проверенными застройщиками. Участники МИПа получают взамен земельные участки под строительство без проведения торгов согласно областному закону №583 от 1 июля 2015 года.