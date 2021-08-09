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09.08.2021 15:40
Рубрика: Общество

В Томске ученые получили из опилок карбид кремния

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские ученые разработали новый метод получения сверхтвердого и огнеупорного материала из отходов деревообработки.

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Недорогой и огнеупорный карбид кремния можно использовать для производства бронетехники, бронежилетов, тугоплавких фильтров и тормозных дисков в спортивных автомобилях, например, в спорткарах Ferrari, Bentley и Lamborghini.

В настоящее время карбид кремния производят в дорогостоящих вакуумных установках. В течение длительного времени из них выкачивается весь кислород, чтобы углерод вступил в нужную реакцию с кремнием при температуре до 2500 градусов Цельсия.

Томские политехники разработали новый безвакуумный электродуговой метод, позволяющий получить карбид кремния из древесного угля.

- Для создания древесного угля используются пиролизированные опилки, обработанные под воздействием очень высокой температуры, - рассказывает научный сотрудник Научно-исследовательского центра "Экоэнергетика 4.0" ТПУ Александр Пак.

Новый метод позволит отказаться от дорогих вакуумных камер, сопутствующего оборудования и многочасовых затрат на их подготовку и снизит стоимость производства материала.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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