Житель Красноярского края открыл стрельбу по участникам ДТП

Полиция Канска задержала горожанина, подозреваемого в стрельбе по местным жителям. Конфликт произошел после дорожной аварии. Два человека получили огнестрельные ранения, сообщает сегодня главк МВД по Красноярскому краю.

Информация о стрельбе поступила в правоохранительные органы ночью 6 августа. По данным полиции, в микрорайоне Южный города Канска один из участников дорожно-транспортного происшествия - судимый 19-летний водитель ВАЗ - четыре раза выстрелил в других. 36-летняя женщина госпитализирована, мужчина 1999 года рождения обратился в травмпункт.

Конфликт начался около двух часов ночи на одной из улиц Канска. Во избежание продолжения перепалки судимый молодой человек решил покинуть место ссоры, но при этом допустил наезд на автомобиль оппонентов. Примерно через час, подъехав к своему дому, житель Канска заметил у ворот тех же участников ДТП. Парень вошел в дом, взял ружье отца, вернулся на улицу и четыре раза выстрелил в сторону граждан.

Стрелявший взят под стражу, оружие изъято. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.