В Чечне следователи выяснят причину гибели девочки в пруду

Чеченские правоохранители проводят доследственную проверку обстоятельств гибели девочки, которая утонула во время купания. Об этом в понедельник сообщили в республиканском управлении СК РФ.

Трагедия произошла седьмого августа на окраине станицы Червленной. 11-летняя девочка вместе с родственниками купалась в необорудованном для этого пруду, который появился на месте старого песчаного карьера. Внезапно ребенок ушел под воду. Взрослые попытались ее спасти, но не смогли.

- Тело девочки было найдено в пруду спасателями МЧС через несколько часов после трагедии, - говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. При этом в ведомстве добавили, похожий случай произошел днем ранее уже на окраине села Белгатой Шалинского района. Там в воде погиб 18-летний парень, тело которого нашли только на следующий день.

"В обоих этих случаях трагедия произошла из-за игнорирования взрослыми запрета купаться в необорудованных для отдыха местах", - отметили в СК РФ.