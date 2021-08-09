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09.08.2021 12:41
Рубрика: Экономика

Названы регионы с самой большой разницей в зарплатах

Текст: Елена Манукиян
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Самая большая разница между минимальной и максимальной зарплатой в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях, пишет ТАСС со ссылкой на исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, например, в столице зарплатный минимум составляет 20 тысяч рублей, а максимум достигает 357,5 тысяч рублей, то есть в 17,9 раза больше. Средний заработок на крупных и средних московских предприятиях составляет 98,2 тысячи рублей.

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В Санкт-Петербурге максимальная зарплата в 12,7 раз больше минимальной: нижняя планка - это 16,6 тысяч. рублей, а верхняя - 211,5 тысяч рублей. В Подмосковье самые высокооплачиваемые сотрудники получают 173,1 тысячу рублей, при этом есть работники, которым платят 14,4 тысячи рублей: разница в 12 раз. Чуть меньше она в Тюменской области - 10,4 раза, где можно получать 14,1 тысячу рублей, а можно претендовать и на зарплату в 146,6 тысяч рублей.

Ощутимо зарплатное неравенство также в Сахалинской, Нижегородской, Астраханской, Амурской и Калужской областях. Наименьшая разница в зарплатах в Тыве - в 5,9 раза, где наименее оплачиваемые работники зарабатывают 16,3 тысячи рублей в месяц, а высокооплачиваемые - 95,6 тысяч рублей в месяц, аналогичная ситуация в Камчатском крае и в регионах с низкими зарплатами: Алтайском крае, Карелии, Мордовии, Чечне, Калмыкии, где разница составляет - 6 с небольшим раза.

При этом средняя минимальная зарплата в целом по стране составляет 12,2 тысячи рублей, ее получают 10% россиян, а средняя максимальная - 164,7 тысячи рублей. Такую зарплату также получает каждый десятый работник. Разница между ними - 13,5 раза.

Отмечается, что исследованием было охвачено 104,6 тысяч организаций всех видов экономической деятельности и форм собственности за исключением малых и микропредприятий.

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург УрФО Тюменская область ЦФО Москва ЦФО Московская область Рынок труда

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